திக்குறிச்சி கோயிலில் பக்கச் சுவா் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாா்த்தாண்டம் அருகே திக்குறிச்சி மகாதேவா் கோயிலில் ஆற்றங்கரையோரம் பக்கச் சுவா் அமைக்கும் பணியை ஆட்சியா் மு. பிரதாப் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இம்மாவட்டத்தில் மகா சிவாலய ஓட்டம் நடைபெறும் 12 ஆலயங்களில் 2ஆவது ஆலயமும், ரிஷப ராசி பரிகாரத் தலமுமான இக்கோயில் தாமிரவருணி ஆற்றங்கரையோரம் அமைந்துள்ளது. ஆற்றில் பல ஆண்டுகளாக ஏற்பட்டுவரும் வெள்ளப்பெருக்கில் கோயில் மதில் சுவரையொட்டி இருந்த மண் திட்டுகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதனால், மதில் சுவா் இடிந்து விழும் நிலை ஏற்பட்டது.
அதையடுத்து, பக்தா்களின் கோரிக்கையை ஏற்று முந்தைய திமுக ஆட்சியில் பக்கச்சுவா் கட்டுவதற்காக கோயில் நிதியிலிருந்து ரூ. 84 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, ஓராண்டுக்கு முன்பு பணிகள் தொடங்கின. ஆனால், அப்பணி சில நாள்களிலேயே முடங்கியது. அதனால், இப்பகுதியில் உள்ள படித்துறையில் சுவாமி விக்ரகங்களுக்கு ஆறாட்டு பூஜை நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் ஆட்சியா் மு. பிரதாப் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டு, ஜூலை 15-க்குள் பணிகளைத் தொடங்குமாறு பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் ஜான்சிராணி, நீா்வளத் துறை செயற்பொறியாளா் வசந்தி, உதவி செயற் பொறியாளா் ராஜ்குமாா், பக்தா்கள் உடனிருந்தனா்.
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