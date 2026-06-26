கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல் அருகே பள்ளி மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது தொடா்பாக போக்ஸோ வழக்கில் கைதான இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
குளச்சலை அடுத்த இனயம் அருகேயுள்ள பெரியபள்ளி பகுதியை சோ்ந்தவா் சாகுல் அமீது ( 33). அப்பகுதியில் மீன் கடை நடத்தி வந்தாா். இவா், இனயம் பகுதியைச் சோ்ந்த 10 ஆம் வகுப்பு மாணவியிடம் (15) சமூக வலைதளம் மூலம் பழகி, கடந்த 7.12.2020இல் தனது வீட்டில் தனியாக இருந்த அவரை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததுடன், கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், குளச்சல் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிந்து சாகுல் அமீதை கைது செய்தனா்.
நாகா்கோவில் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இவ்வழக்கை, நீதிபதி சுந்தரய்யா விசாரித்து, அவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.13 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து வியாழக்கிழமை தீா்ப்பு கூறினாா்.
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