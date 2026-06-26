தமிழகத்தில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவது குறித்த சிறப்பு அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
அவா் நாகா்கோவிலில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சா்வதேச அளவில் சுற்றுலா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியாகும். இங்கு சுற்றுலாவை மேம்படுத்த பல்வேறு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுலா வளா்ச்சி தொடா்பாக காங்கிரஸ் தலைவா் ராகுல் காந்தி சில ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளாா்.
பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள சிறந்த முன்னுதாரணங்களைப் பின்பற்றி தமிழகத்திலும் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். வரவிருக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களிலும் உள்ள சுற்றுலாத் தலங்களை ஒருங்கிணைத்து, மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துறையை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் சிறப்பு அறிவிப்புகள் வெளியாகும்.
போதைப்பழக்கம் தனிநபரை மட்டுமல்லாது, ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையே சீரழிக்கக் கூடியது. எனவே, இதை வேரோடு அகற்ற விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவது அவசியம். போதைப் பழக்கத்தை ஒழிக்க தமிழக முதல்வா் பிரத்யேகமான போதை தடுப்புப் பிரிவை உருவாக்கியுள்ளாா். இதன்மூலம் கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் முக்கிய இடங்களில் காவல் துறையினருடன் இணைந்து கண்காணிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.
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