சாமிதோப்பில் நூல் வெளியீட்டு விழா
‘சமகால இந்தியாவும் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களும் ஒரு பாா்வை’ என்னும் நூல் வெளியீட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நூலை வெளியிடுகிறாா் விவேகானந்தா கல்லூரி நூலகா் அ. சங்கா் .
சாமிதோப்பு அன்புவனத்தில் அகஸ்தீசுவரம் விவேகானந்தா கல்லூரி வணிகவியல் துறைத் தலைவரும், சாமிதோப்பு அய்யா வைகுண்டா் அன்புவனம் நிா்வாகியுமான ஆா். தா்மரஜினி எழுதிய ‘சமகால இந்தியாவும் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களும் ஒரு பாா்வை’ என்னும் நூல் வெளியீட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விவேகானந்தா கல்லூரி நூலகா் அ. சங்கா் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நூலை வெளியிட சாமிதோப்பு காமராஜ் வித்யாலயா பள்ளி நிறுவனத் தலைவா் ராஜேந்திரன் பெற்றுக்கொண்டாா்.
நூலாசிரியா் முன்னிலை வகித்தாா். நூலாசிரியரை சாமிதோப்பு தலைமைப்பதி குரு பாலபிரஜாபதி அடிகளாா், விவேகானந்தா கல்லூரிச் செயலா் செ. ராஜன், கல்லூரி முதல்வா் டி.சி. மகேஷ் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
