புதுக்கடை பகுதியில் சாரல் மழை
புதுக்கடை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை சாரல் மழை பெய்தது.
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:38 pm
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சில நாள்களாக வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகம் காணப்பட்ட நிலையில், புதுக்கடை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான வேங்கோடு, பைங்குளம், முன்சிறை, அனந்தமங்கலம், பாா்த்திபபுரம், விரிவிளை, மங்காடு, ஐரேனிபுரம், காப்புக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை மாலை 5 மணி முதல் தொடா்ந்து சாரல் மழை பெய்தது.
தொடர்புடையது
