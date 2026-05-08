மனைவியுடன் தகராறு: கணவா் தற்கொலை

தக்கலை அருகே மனைவியுடன் தகராறு செய்த கணவா் புதன்கிழமை மாலை தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தக்கலை அருகே உள்ள சித்திரங்கோடைச் சோ்ந்தவா் ஜெகன் (41). மீன் வண்டி ஓட்டும் தொழில் செய்து வந்தாா். இவரின் மனைவி பேபி ஷாலினி வெள்ளமோடியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் பணி செய்து வருகிறாா். இவா்களுக்கு 2 குழந்தைகள் உள்ளனா்.
ஜெகன் மது அருந்திவிட்டு மனைவியிடம் தகராறு செய்வது வழக்கமாம். அதேபோல், புதன்கிழமை தகராறு செய்து, மனைவி குழந்தைகளை வீட்டைவிட்டு விரட்டியதில், மனைவி பக்கத்து வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளாா்.
அப்போது, வீட்டில் ஜெகன் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
இது குறித்து, கொற்றிகோடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
