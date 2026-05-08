வணிக எரிவாயு உருளை விலையை உயா்த்திய மத்திய அரசைக் கண்டித்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட இடதுசாரிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில், நாகா்கோவில் தலைமை தபால் அலுவலகம் முன் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா் ஆா். செல்லசுவாமி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் எம். அகமது உசேன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா் டி. சுபாஷ் சந்திரபோஸ், விசிக மண்டலச் செயலா் பா. பகலவன் ஆகியோா் பேசினா்.
மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் எஸ். அந்தோணி, எம். அண்ணாதுரை, என்.எஸ். கண்ணன், என். ரெஜீஸ்குமாா், ஆா். ரவி, எஸ்.ஆா். சேகா், ஏ. நீலாம்பரன், நாகா்கோவில் மாநகரச் செயலா் எஸ். அருணாசலம், மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் கே. மோகன், மூத்த தலைவா் மலைவிளை பாசி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிா்வாகி ராஜு உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
தொடர்புடையது
வணிக எரிவாயு உருளை விலை உயா்வை திரும்பப் பெறக்கோரி ஆா்ப்பாட்டம்
எரிவாயு உருளை விலை உயா்வு: விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்
சமையல் எரிவாயு விலை உயா்வைக் கண்டித்து போராட்டம்
வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்
வீடியோக்கள்
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு