அழகியமண்டபம் - மேக்காமண்டபம் சாலையில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

புதை சாக்கடை மேம்பாட்டுப் பணிக்காக அழகியமண்டபம்- மேக்காமண்டபம் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை (மே 15) முதல் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
தக்கலை அருகே அழகியமண்டபம் சந்திப்பில் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அழகியமண்டபத்திலிருந்து மேக்காமண்டபம் செல்லும் சாலையில் குறுக்கே செல்லும் புதை சாக்கடை திட்ட மேம்பாட்டுப் பணி வெள்ளிக்கிழமை (15.05.2026) முதல் தொடா்ந்து 30 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளது.
இதனால், அழகியமண்டபம் சந்திப்பிலிருந்து மேக்காமண்டபம் வழியாக திருவட்டாா் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் மாற்று பாதையாக அழகியமண்டபம், மணலி சந்திப்பு, மூலச்சல், பாலப்பள்ளி வழியாக மேக்காமண்டபத்துக்குச் செல்ல வேண்டும். மேலும் திருவட்டாரிலிருந்து அழகியமண்டபம் வரும் வாகனங்கள் வழக்கம்போல் செல்லலாம் என தக்கலை போக்குவரத்து காவல் துறையினா் அறிவித்துள்ளனா்.
