Dinamani
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! கேள்விக்குறியாகும் சாமானிய மக்கள் வாழ்வாதாரம்: ஸ்டாலின் தேர்தல் புகார்கள்! வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும்: அர்ச்சனா பட்நாயக்‘நீட்’ வினாத்தாள் விவகாரம்: புணேவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் கைது பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைத் திரும்ப பெறுக.! - முதல்வர் விஜய்வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்யும் நடைமுறை தொடக்கம்! முக்கிய மாற்றங்கள்!அக்னி வீரர் பொதுத் தேர்வுக்கான அனுமதி அட்டை வெளியீடு!
/
கன்னியாகுமரி

தங்க நகையுடன் பைக்கை எடுத்துச் சென்ற நிதி நிறுவனத்தினா் மீது வழக்கு

குழித்துறை அருகே தங்க நகையுடன் இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துச் சென்ற நிதி நிறுவன ஊழியா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

News image

வழக்கு - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

குழித்துறை அருகே தங்க நகையுடன் இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துச் சென்ற நிதி நிறுவன ஊழியா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

நாகா்கோவில், ராமவா்மபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வீரபாகு. இவரது மனைவி மகேஸ்வரி (36). இவருக்குச் சொந்தமான நிலம் குழித்துறையில் உள்ளதால், வியாழக்கிழமை அங்கு வந்த அவா் குழித்துறை, பழவாா் பகுதியில் தனது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டுச் சென்றுள்ளாா்.

சிறிது நேரத்துக்குப் பின் திரும்பி வந்தபோது, வாகனத்தைக் காணவில்லையாம். அதில் 3 பவுன் தங்க நகைகள் இருந்ததாம். வாகனத்துக்கான தவணைத் தொகை கட்டி முடிக்காமல் இருந்ததால், நிதி நிறுவன ஊழியா்கள் நகையுடன் தனது வாகனத்தை எடுத்துச் சென்றிருக்கலாம் என போலீஸில் புகாரளித்தாா்.

இது குறித்து, களியக்காவிளை போலீஸாா் நிதி நிறுவன ஊழியா்களான குழித்துறையைச் சோ்ந்த ராஜூ (50), வினு (43) ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவன சொத்துகள் ஏலம்: பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளா்கள் பங்கேற்கலாம்!

நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவன சொத்துகள் ஏலம்: பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளா்கள் பங்கேற்கலாம்!

தனியாா் நிதி நிறுவன ஊழியா் தற்கொலை

தனியாா் நிதி நிறுவன ஊழியா் தற்கொலை

மூதாட்டியைத் தாக்கி 7 பவுன் தங்க நகைகள் பறிப்பு

மூதாட்டியைத் தாக்கி 7 பவுன் தங்க நகைகள் பறிப்பு

தவெக பிரசார வாகனத்தை மறித்து மிரட்டல்: 6 போ் மீது வழக்கு

தவெக பிரசார வாகனத்தை மறித்து மிரட்டல்: 6 போ் மீது வழக்கு

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
வீடியோக்கள்

Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு