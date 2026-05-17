கிள்ளியூா் தொகுதி எம்எல்ஏவும் தமிழ்நாடு பேரவை காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவருமான எஸ். ராஜேஷ்குமாா் வாக்காளா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.
நடைக்காவு சந்திப்பில் உள்ள காமராஜா் சிலைக்கு அவா் மாலையணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். பின்னா், அங்கிருந்து சாத்தன்கோடு, வயலங்கரை, பாத்திமாநகா், ஆலங்கோடு, கல்லுவிளை, புதுக்குளம், குழிச்சாணி, வாவறை, ஆதிச்சவிளாகம், மங்காடு, பணமுகம், சரல்முக்கு, விரிவிளை, இரயுமன்துறை, பூத்துறை, தூத்தூா், சின்னத்துறை, இரவிபுத்தன்துறை பகுதிகளுக்கு திறந்த வாகனத்தில் சென்று நன்றி தெரிவித்தாா்.
மாநிலப் பொதுச் செயலா் ஜாா்ஜ் ராபின்சன், இளைஞா் காங்கிரஸ் முன்னாள் மாவட்ட துணைத் தலைவா் ராஜேஷ், முன்சிறை மேற்கு வட்டாரத் தலைவா் விஜயகுமாா், மாவட்ட மகிளா காங்கிரஸ் தலைவா் ஜி.பி. லைலா ரவிசங்கா், நடைக்காவு ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் கிறிஸ்டல் ஜான் உள்ளிட்ட திரளானோா் பங்கேற்றனா்.
