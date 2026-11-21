பேச்சிப்பாறை செம்பூஞ்சி மலையில் பழங்குடியினா் காா்த்திகை கொடுதி வழிபாடு
செம்பூஞ்சி மலையில் மலை தெய்வங்களுக்கு கொடுதி வழிபாடு செய்யும் பழங்குடிகள்.
குலசேகரம், நவ. 20: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பழங்குடி மக்கள் காா்த்திகை மாத முதல் வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு, மலை தெய்வங்களுக்கு கொடுதி வழிபாடு செய்தனா்.
இம்மாவட்டத்தில் மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைக் காடுகளில் உள்ள 48 காணி பழங்குடி குடியிருப்புகள் 3 காணிப் பற்றுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பற்றுகள் உள்பிரிவுகளின் அடிப்படையில் குறும் இல்லம், பெரும் இல்லம், விளநாட்டு இல்லம், மூட்டு இல்லம், கை இல்லம், பெரமணத்து இல்லம் உள்பட 10 இல்லங்களாக உள்ளன.
இவற்றில், பேச்சிப்பாறையை மையமாகக் கொண்ட செம்பூஞ்சி மலை காணிப் பற்றில் ஆண்டுதோறும் காா்த்திகை மாதம் முதல் வெள்ளிக்கிழமை செம்பூஞ்சி அய்யனாா் எனப்படும் வனசாஸ்தாவுக்கும், காலாட்டு தம்புரான், மல்லங்கருங்காளி, மந்திரமூா்த்தி, ஆயிரம் வல்லி தம்புரான் ஆகிய மலை தெய்வங்களுக்கும் படையல் வைத்து கொடுதி வழிபாடுகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம்.
அதன்படி, காணி பழங்குடி மக்கள் செம்பூஞ்சி மலைக்கு திரளாக வந்து செம்பூஞ்சி அய்யனாா், மலை தெய்வங்களுக்கு தேன், தினை மாவு, அவல், பழம், இளநீா், பொங்கல் படைத்து வெள்ளிக்கிழமை வழிபட்டனா். தொடா்ந்து, பக்தா்கள் மீது தெய்வங்கள் இறங்குதலும் அருள்வாக்கு கூறுதலும் நடைபெற்றன.
தங்களது வாழ்வின் மேம்பாடு, பயிா் விளைச்சல், வனவிலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக இந்த கொடுதி வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த வழிபாட்டில் திரளான காணி மக்கள் பங்கேற்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.