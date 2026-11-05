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திருவண்ணாமலை காா்த்திகை தீப நாளில் மலை மீது ஏற பக்தா்களுக்குத் தடை: மாவட்ட ஆட்சியா்

திருவண்ணாமலையில் காா்த்திகை தீப நாளில், தீபம் ஏற்றும் மலை மீது ஏற பக்தா்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தெரிவித்தாா்.

திருவண்ணாமலை ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.

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திருவண்ணாமலையில் காா்த்திகை தீப நாளில், தீபம் ஏற்றும் மலை மீது ஏற பக்தா்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தெரிவித்தாா்.

தீபத்திருவிழா ஏற்பாடுகள் குறித்து திருவண்ணாமலையில் வியாழக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

காா்த்திகை தீப தரிசனம் காண வரும் பக்தா்களின் வசதிக்காக ஒரு சிறப்பு செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த செயலியை தீபத் திருவிழாவுக்காக வரும் பக்தா்கள் தங்கள் கைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம்.

அந்தச் செயலி தற்போது அவா்கள் இருக்கும் இடம், அவா்கள் எங்கு செல்ல வேண்டுமே அந்த இடத்திற்கு வழி காட்டும். பக்தா்களின் பாதுகாப்பிற்காக அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் உள்புறத்தில் ஒரு காவல் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்படுகிறது.

கிரிவலப்பாதையில் 5 காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்படுகிறது. கிரிவலப் பாதை முழுவதும் 12 ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலை நகரம் மற்றும் கிரிவலப்பாதையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட உள்ளன. பக்தா்களின் வசதிக்காக 25 தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.

153 தற்காலிக காா் நிறுத்தும் மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. கடந்த ஆண்டைவிட நிகழாண்டு கூடுதலாக 25 சதவீத சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். கூடுதல் ரயில்களும் இயக்கப்பட உள்ளன.

நவம்பா் 24-ஆம் தேதி காா்த்திகை தீப தரிசன நாளில், தீபம் ஏற்றக்கூடிய மலை மீது பக்தா்கள் ஏற தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தீபம் ஏற்றுபவா்கள் மட்டுமே மலை மீது செல்ல அனுமதிக்கப்படுவா். தடையை மீறுபவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தீப மலை மீது ஏற தடை விதிக்கப்பட்டது போலவே, பா்வத மலை மீது தீப தரிசன நாளில் பக்தா்கள் ஏற தடை விதிக்கப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டு தீபத்திருவிழா சிறப்புடன் நடைபெற அனைத்து ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றாா் ஆட்சியா்.

பேட்டியின்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.சிவசுப்பிரமணியன் உடனிருந்தாா்.

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