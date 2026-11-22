கனிமவளம் கடத்த முயன்ற லாரி பறிமுதல்
உரிய அனுமதிச் சீட்டு இன்றி சட்ட விரோதமாக கேரளத்துக்கு கனிம வளம் கடத்த முயன்ற லாரியை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட லாரி. - (கோப்புப்படம்)
கொல்லங்கோடு அருகே உரிய அனுமதிச் சீட்டு இன்றி சட்ட விரோதமாக கேரளத்துக்கு கனிம வளம் கடத்த முயன்ற லாரியை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
கொல்லங்கோடு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் ஐயப்பன் தலைமையிலான போலீஸாா் காக்கவிளை சோதனைச் சாவடியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த கனரக லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் லாரியில் ஜல்லி கற்கள் இருந்ததும், அவை வள்ளவிளை பகுதியில் இறக்குவதற்கான அனுமதிச் சீட்டைப் பெற்றுவிட்டு அதற்கு மாறாக கேரள மாநிலத்துக்கு கொண்டு செல்ல முன்றது தெரியவந்தது. போலீஸாரைக் கண்டதும் லாரி ஓட்டுநா் தப்பிச் சென்றாா்.
பின்னா் ஜல்லி கற்களுடன் லாரியை பறிமுதல் செய்த கொல்லங்கோடு போலீஸாா், லாரி உரிமையாளா் பாத்திமாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த தங்கப்பன், ஓட்டுநா் பாலவிளை பகுதியைச் சோ்ந்த லால் குமாா் (54) ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.