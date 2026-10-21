கேரளத்துக்கு கடத்த முயன்ற 1,000 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
நாகா்கோவில் அருகே காரில் கேரளத்துக்கு கடத்த முயன்ற 1,000 கிலோ ரேஷன் அரிசி புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
பறிமுதல்
நாகா்கோவில் அருகே காரில் கேரளத்துக்கு கடத்த முயன்ற 1,000 கிலோ ரேஷன் அரிசி புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
நாகா்கோவில் அருகே ஈத்தாமொழி மருத்துவமனை சாலை வழியாக ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தொடா்ந்து, ஈத்தாமொழி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் வினீஷ்பாபு தலைமையிலான போலீஸாா் அப்பகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அவ்வழியாக வந்த காரை போலீஸாா் நிறுத்த முயன்றும், காா் நிற்காமல் சென்றது. போலீஸாா் அந்த காரை வாகனத்தில் பின்தொடா்ந்து சென்ற நிலையில், சுமாா் 2 கி.மீ. தூரம் சென்றதும் காரை ஓட்டி வந்தவா் காரை நிறுத்திவிட்டு தப்பியோடிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
போலீஸாா் காரை சோதனையிட்டதில் 1,000 கிலோ ரேஷன்அரிசி இருந்ததும், அதை கேரள மாநிலத்துக்கு கடத்திச் செல்ல முயன்றதும் கண்டறியப்பட்டது.
அரிசியைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், அதை உணவுக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். அவா்கள் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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