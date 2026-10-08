யுபிஐ பணப் பரிவா்த்தனைக்கு 0.4 சதம் வசூலிப்பதைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல்
யுபிஐ பணப் பரிவா்த்தனைக்கு வணிகா்களிடமிருந்து 0.4 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என தமிழ்நாடு வணிகா் சங்க பேரமைப்புத் தலைவா் விக்கிரமராஜா கேட்டுக்கொண்டாா்.
யுபிஐ கட்டணம்
யுபிஐ பணப் பரிவா்த்தனைக்கு வணிகா்களிடமிருந்து 0.4 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என தமிழ்நாடு வணிகா் சங்க பேரமைப்புத் தலைவா் விக்கிரமராஜா கேட்டுக்கொண்டாா்.
இதுகுறித்து, அழகிய மண்டபத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
வணிகா்களிடமிருந்து யுபிஐ பணப் பரிவா்த்தனைக்கு அக். 15ஆம் தேதி முதல் 0.4 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதைத் திரும்பப் பெறக் கோரி 12ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் தமிழ்நாடு வணிகா் சங்க பேரமைப்பு சாா்பில் கடைகளின் முன்பு சுவரொட்டிகள் ஒட்டி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவோம். மேலும், கடை ஊழியா்கள் கருப்பு பட்டை அணிந்து பணிபுரிவாா்கள்.
வணிகா்களிடம் இருந்து வசூலிக்கும் கட்டணம் இந்தியாவுக்குக் கிடைக்காது. அது அமெரிக்காவுக்குச் சென்றுவிடும். இந்த கட்டண விதிப்பை வணிகா்கள் விரும்பவில்லை. தேவைப்பட்டால் தில்லி வரை சென்று போராடுவோம் என்றாா் அவா்.
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