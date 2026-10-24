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சிக்னல் கோளாறு: சென்னையில் இருந்து குமரி வந்த ரயில்கள் 3 மணி நேரம் தாமதம்!

சிக்னல் கோளாறு காரணமாக சென்னையில் இருந்து நாகா்கோவிலுக்கு ரயில்கள் சனிக்கிழமை சுமாா் 3 மணி நேரம் தாமதாக வந்தன.

ஓணம் பண்டிகை

சிறப்பு ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :

சிக்னல் கோளாறு காரணமாக சென்னையில் இருந்து நாகா்கோவிலுக்கு ரயில்கள் சனிக்கிழமை சுமாா் 3 மணி நேரம் தாமதாக வந்தன.

செங்கல்பட்டு அருகே கருங்குழி பகுதியில் ஏற்பட்ட சிக்னல் கோளாறு காரணமாக தென் மாவட்டங்களுக்கு வந்த ரயில்கள் அனைத்தும் தாமதமாக வந்தன.

சென்னையில் இருந்து நாகா்கோவிலுக்கு வரும் கன்னியாகுமரி விரைவு ரயில் அதிகாலை 4.40 மணிக்கு நாகா்கோவில் சந்திப்புக்கு வந்து, கன்னியாகுமரிக்கு 5.30 மணிக்குச் செல்லும். ஆனால், இந்த ரயில் 2.40 மணி நேரம் தாமதமாக காலை 7.30 மணிக்கு நாகா்கோவில் வந்தடைந்தது. பின்னா், 8.25 மணிக்கு கன்னியாகுமரியை அடைந்தது. இதனால், பயணிகள் கடும் அவதிப்பட்டனா்.

இதேபோல, அனந்தபுரி விரைவு ரயில் வழக்கமாக காலை 7.25 மணிக்கு நாகா்கோவில் டவுண் ரயில் நிலையம் வந்தடையும். இந்த ரயில் 3 மணி நேரம் தாமதமாக காலை 10.30 மணிக்கு வந்தது.

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