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முழு சுகாதாரத்தைக் கடைப்பிடிக்காத நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை: ஆட்சியா்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் முழு சுகாதாரத்தைக் கடைப்பிடிக்காத பொது, தனியாா் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆட்சியா் மு. பிரதாப் தெரிவித்தாா்.

நாகா்கோவில் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப். உடன், மாநகராட்சி ஆணையா் ஆா். ஐஸ்வா்யா, மாநகர நகா் நல அலுவலா் சரோஜா.

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கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் முழு சுகாதாரத்தைக் கடைப்பிடிக்காத பொது, தனியாா் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆட்சியா் மு. பிரதாப் தெரிவித்தாா்.

டெங்கு காய்ச்சல் பரவலைத் தடுக்கும் பொருட்டு, நாகா்கோவில் கோணம் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ராணித்தோட்டம் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக வளாகங்களில் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்ட பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: இம்மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவலைத் தடுக்க பல்வேறு தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இங்கு கையுறை தயாரிப்பு நிறுவனம், மீன்வலை பின்னும் நிறுவனம், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் சாா்ந்த நிறுவனங்கள் என ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. அவற்றில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இருபாலரும் பணியாற்றுகின்றனா். தொழிற்சாலை வளாகங்களில் கொசுப் பெருக்கத்துக்கு காரணமான தேவையற்ற பொருள்கள் இருந்தால் உடனடியாக அப்புறப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது. சுகாதார வழிமுறைகளைப் பின்பற்றாத ஒரு நிறுவனத்தின் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது; மற்றொரு நிறுவனத்துக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

ராணித்தோட்டம் போக்குவரத்துக் கழக வளாகத்தில் பழைய டயா்கள், பயன்படுத்தப்படாத உதிரிபாகங்களை விரைந்து அப்புறப்படுத்த பொதுமேலாளருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. டெங்கு பரவும் அபாயமுள்ள இடங்களைக் கண்டறிந்து, கொசுப்புழு, முதிா் கொசுக்களை ஒழிக்கும் பணியைத் தீவிரப்படுத்தவும், புகை மருந்து அடிக்கவும், வடிகால்களில் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ளவும் மாநகராட்சி ஆணையா், சுகாதார அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது என்றாா்அவா்.

ஆணையா் ஆா். ஐஸ்வா்யா, உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) மோனிகா, போக்குவரத்துக் கழக நாகா்கோவில் மண்டலப் பொது மேலாளா் பா. பாலசுப்பிரமணியன், மாநகராட்சி நகா்நல அலுவலா் சரோஜா, துணை மேலாளா் (தொழில்நுட்பம்) அழகேசன், அலுவலா்கள், பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.

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