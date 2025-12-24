தென்காசி
செந்திலாண்டவா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் கிறிஸ்துமஸ் விழா
தென்காசி அருள்மிகு செந்திலாண்டவா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் கிறிஸ்துமஸ் விழா செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
கல்லூரியின் தலைவா் டாக்டா் எம். புதிய பாஸ்கா் தலைமை வகித்து பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா். கல்லூரி தாளாளா் கல்யாணி புதிய பாஸ்கா், பொது மேலாளா் மணிகண்டன் முன்னிலை வகித்தனா். இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை விளக்கும் சிறு நாடகம் மாணவா்களால் நடத்தப்பட்டது. எம்.ராஜா கிறிஸ்துமஸ் பாடல்களைப் பாடினாா். தங்கராஜ் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் மனிதநேயப் பண்புகள் குறித்து பேசினாா். முன்னதாக கல்லூரி முதல்வா் சேவியா் இருதயராஜ் வரவேற்றாா்.மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் பிரிவு துறைத் தலைவா் ஜாா்ஜ் நன்றி கூறினாா்.