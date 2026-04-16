தென்காசி மாவட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கான 2- ஆம் கட்ட பயிற்சி வகுப்புகள், எம்.கே.வி.கே. மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா், பொதுப் பாா்வையாளா்கள் நீரஜ்குமாா், ஈஷா பிரியா ஆகியோா் பயிற்சி வகுப்புகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
அப்போது ஆட்சியா் பேசியதாவது: சங்கரன்கோவில் அரசு கலைக் கல்லூரி, புளியங்குடி எஸ். வீராச்சாமி செட்டியாா் பொறியியல் கல்லூரி, கொடிக்குறிச்சி ஸ்ரீராம் நல்லமணி யாதவா கல்வியியல் கல்லூரி, தென்காசி எம்கேவிகே மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் ஆலங்குளம், கீழப்பாவூா் எம்எஸ்பிவிஎல் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி ஆகிய இடங்களில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்றாா்.
மகளிா் திட்ட இயக்குநா் எஸ். அபிதாஹனீப், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் நரசிம்மன், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் வைஷ்ணவி பால், ராமச்சந்திரன், ராஜேந்திரன், பால்துரை, அனிதா, முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரேணுகா ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு