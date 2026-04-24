கலிங்கப்பட்டியில் வைகோ, துரை வைகோ வாக்குப் பதிவு

மதிமுக பொதுச்செயலா் வைகோ, அவரது மனைவி ரேணுகா தேவி, மதிமுக முதன்மைச் செயலா் துரை வைகோ ஆகியோா் கலிங்கப்பட்டி, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தனா்.
பின்னா், வைகோ செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
திமுக போட்டியிடும் தொகுதிகளில் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, தனது சொந்த பலத்திலேயே ஆட்சி அமைக்கும் என்பதைத்தான் கடந்த ஒரு மாத காலமாக தோ்தல் பிரசாரத்தில் சொல்லி வருகிறேன். அதே கருத்தில் உறுதியாக இருக்கிறேன்.
கூட்டணி அமைச்சரவை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் போய்விடும். திமுக தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும். மொத்தத்தில் 190 முதல் 200 இடங்களில் வெற்றி பெறுவாா்கள் என நம்புகிறேன்.
வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த பின்னா்தான் விஜய்யால் யாருக்கு பாதிப்பு எனத் தெரியும் என்றாா் அவா்.
கலிங்கப்பட்டியில் வாக்குப் பதிவு செய்த மதிமுக பொதுச்செயலா் வைகோ.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை