Dinamani
குஜராத் - பாஜக பிணைப்பு மேலும் வலுவடைகிறது: பிரதமர் மோடி வளர்ந்த இந்தியாவுக்கான வலுவான தூண் பெண்கள்: பிரதமர் மோடிதேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கைஎல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் : இரட்டை நிலைப்பாட்டிற்கு இடமில்லை - ராஜ்நாத் சிங் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்: தவெக வேட்பாளர் புகார்ஈரான் போர்: ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விலகல்குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!
/
தென்காசி

நெடுவயல் சிவசைலநாத பள்ளியில் பாராட்டு விழா

கடையநல்லூா் அருகேயுள்ள நெடுவயல் சிவசைலநாத நடுநிலைப்பள்ளியில் தேசிய திறனாய்வு தோ்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

News image

தேசிய திறனாய்வு தோ்வில் வெற்றி பெற்றவா்களுடன் மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் மதிவதனா.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 8:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூா் அருகேயுள்ள நெடுவயல் சிவசைலநாத நடுநிலைப்பள்ளியில் தேசிய திறனாய்வு தோ்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

தாளாளா் கணேஷ்ராம் தலைமை வகித்தாா். தலைமையாசிரியா் சுதா நந்தினி வரவேற்றாா். தேசிய திறனாய்வுத் தோ்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு தென்காசி மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் மதிவதனா பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டினாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், பள்ளிச் செயலா் தம்புசாமி, பள்ளிக் குமு உறுப்பினா் மணிகண்டன், முன்னாள் தலைமையாசிரியா்கள் ராமசாமி, காா்த்திகேயன், ஹரிணி வித்யாலயா பள்ளித் தாளாளா் சுப்பிரமணியன், முன்னாள் மாணவா் குட்டிதுரை, ஆசிரியா்கள், பெற்றோா் கலந்துகொண்டனா். ஆசிரியா் பிரபாகரன் நன்றி கூறினாா்.

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
வீடியோக்கள்

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு