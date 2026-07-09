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தென்காசி

குற்றாலம் கோயிலில் சிறப்பு தரிசன கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது: எம்எல்ஏ வலியுறுத்தல்

குற்றாலம் திருக்குற்றாலநாத சுவாமி கோயிலில் சிறப்பு தரிசனத்துக்கு கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என, கலை கதிரவன் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

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Updated On :10 ஜூலை 2026, 1:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குற்றாலம் திருக்குற்றாலநாத சுவாமி கோயிலில் சிறப்பு தரிசனத்துக்கு கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என, கலை கதிரவன் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில், இக்கோயிலில் சுவாமி, குழல்வாய்மொழி அம்மன், பராசக்தி அம்மன் என ஒவ்வொரு சந்நிதியிலும் சிறப்பு தரிசனம் செய்ய நபருக்கு ரூ. 50 கட்டணம் வசூலிக்க தீா்மானிக்கப்பட்டது. இது தொடா்பாக ஆட்சேபணை கோரும் அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடா்ந்து, பொதுமக்கள்- பக்தா்களிடையே கடும் அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கோயில் உதவி ஆணையா் ஆறுமுகத்திடம் எம்எல்ஏ அளித்த மனுவில், ‘சிறப்பு தரிசனத்துக்கு கட்டணம் வசூலிக்க தீா்மானிக்கப்பட்டதை பொதுமக்கள், பக்தா்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ரத்து செய்யவேண்டும்’ எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

குற்றாலம் பேரூா் செயலா் குட்டி, பேரூராட்சி உறுப்பினா் டி.ஆா். கிருஷ்ணராஜா, அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள் ஸ்ரீதா், வீரபாண்டியன், துணைச் செயலா் மாரியப்பன், தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஜெய்சங்கா், குத்தாலிங்கம், விக்கி, மாவட்ட வா்த்தகரணி அமைப்பாளா் மா. முத்துக்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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