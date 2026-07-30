கராத்தே போட்டியில் தென்காசி வீரா்கள் சிறப்பிடம்

சென்னையில் நடைபெற்ற ஓபன் கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், தென்காசி மாவட்ட வீரா்-வீராங்கனைகள் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 8 பதக்கங்கள் வென்றனா்.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமானோா் பங்கேற்ற இப்போட்டியில், தென்காசி விளையாட்டு கராத்தே அசோசியேஷன் சாா்பில் வீரா்- வீராங்கனைகள் பங்கேற்று, 2 தங்கம், 4 வெள்ளி, 2 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று மாவட்டத்துக்கு பெருமை சோ்த்தனா்.
அவா்களை தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு கராத்தே சங்கச் செயலா் அல்தாப் ஆலம், பயிற்சியாளா் பிரேம் ஆனந்த், தென்காசி மாவட்டத் தலைவா் சிவபிரகாஷ், பெற்றோா் உள்ளிட்ட பலா் பாராட்டினா்.
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