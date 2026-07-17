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தமிழ்நாடு

பொறியியல் ஒதுக்கீடு: சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டில் 4,927 மாணவா்கள் பங்கேற்பு

பொறியியல் கல்லூரிகளில் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகளுக்கான பிரிவில் 3,218 விளையாட்டு வீரா்கள் உள்பட 4,927 மாணவா்கள் கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவுள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் சோ்க்கை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 4:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொறியியல் கல்லூரிகளில் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகளுக்கான பிரிவில் 3,218 விளையாட்டு வீரா்கள் உள்பட 4,927 மாணவா்கள் கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவுள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் சோ்க்கை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொறியியல் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீடுகளின் கீழ் சிறப்புப் பிரிவில் விளையாட்டு வீரா்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினா் வாரிசுகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என 4,927 மாணவா்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் விளையாட்டுப் பிரிவில் விண்ணப்பித்த 7,981 மாணவா்களில் 3,218 பேரின் சான்றிதழ் சரிபாா்க்கப்பட்டு, தோ்வு செய்யப்பட்டனா். இதேபோல், முன்னாள் ராணுவத்தினா் வாரிசுகள் பிரிவில் 1,199 மாணவா்கள், 510 மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் உள்ளிட்ட 4,927 மாணவா்கள் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்தப் பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு புதன்கிழமை (ஜூலை 15) தொடங்கி சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) வரை நடைபெறவுள்ளது.

இதுதவிர தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவா்களுக்கான 7.5 சதவீத ஒதுக்கீட்டில் 91 மாற்றுத்திறனாளிகள், 38 விளையாட்டு வீரா்கள், 8 முன்னாள் ராணுவத்தினா் வாரிசுகளுக்கு ஒதுக்கீடு ஆணைகளை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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