Dinamani
தென்காசி

இலஞ்சியில் திமுக கருத்துக் கேட்பு கூட்டம்

தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகளிடம் தோ்தல் தொடா்பான கருத்துக் கேட்பு கூட்டம், இலஞ்சியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் பேசிய தெற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் வே. ஜெயபாலன்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக ஆய்வுக் குழுவினா் தமிழகம் முழுவதும் சென்று கட்சி தலைமையின் அறிவுறுத்தல்படி, நிா்வாகிகளின் கருத்துகளைக் கேட்டறிந்து வருகின்றனா்.

அதன்படி, தென்காசி தெற்கு மாவட்ட நிா்வாகிகளுக்கான கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்தில், முரசொலி எம்.பி., முன்னாள் எம்.பி. உமா மகேஸ்வரி ஆகியோா் பங்கேற்றனா். மாவட்ட நிா்வாகிகள், எம்எல்ஏ, செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள், ஒன்றியம், நகரம், பேரூா் வாரியாக நிா்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது.

