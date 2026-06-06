Dinamani
17 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கைகேரளத்தில் சூறைக் காற்றுடன் பலத்த மழை: 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘சிவப்பு எச்சரிக்கை’சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங் நாளை மறுநாள் வடகொரியா பயணம்: 7 ஆண்டுகளில் முதல் முறைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் இந்தியப் பொருளாதாரம் 7.8% வளா்ச்சியுடன் அபாரம்!மே மாதத்தில்... இந்தியாவில் மின் நுகா்வு 11.55% அதிகரிப்பு
/
தென்காசி

ஜூன் 7-இல் ஆளுநரை கண்டித்து கருப்புக் கொடி ஆா்ப்பாட்டம்: வைகோ

அனைவருக்கும் பொதுவான திருவள்ளுவருக்கு மதச் சாயம் பூசியதாக ஆளுநரைக் கண்டித்து, சென்னையில் கருப்புக் கொடி ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ.

News image

வாசுதேவநல்லூரில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பேசுகிறாா் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ.

Updated On :6 ஜூன் 2026, 7:14 am IST

Syndication

அனைவருக்கும் பொதுவான திருவள்ளுவருக்கு மதச் சாயம் பூசியதாக ஆளுநரைக் கண்டித்து, சென்னையில் கருப்புக் கொடி ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ.

செண்பகவல்லி அணையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி, தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூரில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்கு தலைமை வகித்து மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ பேசியது:

செண்பகவல்லி அணை பிரச்னைக்கு தீா்வு காண வலியுறுத்தி, விவசாயிகளுடன் சென்று தமிழக முதல்வா், பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் ஆகியோரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கவுள்ளேன்.

ஸ்டொ்லைட் ஆலை நிா்வாகி அனில் அகா்வால், தமிழக முதல்வரை சந்தித்துப் பேச முயல்வாா். ஆனால், தமிழக முதல்வா் அவரை சந்திக்கக் கூடாது. அதையும் தாண்டி வேறு வழியில் மீண்டும் அந்த ஆலையைத் திறக்க முயன்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை தூத்துக்குடியில் திரட்டி போராடுவேன்.

திருவள்ளுவா் அனைவருக்கும் பொதுவானவா். அவருக்கு மதச் சாயம் பூசியதாக ஆளுநரைக் கண்டித்து ஜூன் 7-ஆம் தேதி எனது தலைமையில் சென்னையில் கருப்புக் கொடி ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்.

எங்கள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், பேரவை விதிகளின்படி நடந்து கொள்வாா்கள் என்றாா்.

கடையநல்லூா் எம்எல்ஏ ராசேந்திரன், முன்னாள் எம்.பி. ரவிச்சந்திரன், முன்னாள் எம்எல்ஏ சதன் திருமலைகுமாா், மாநில விவசாய அணி துணைச் செயலா் ராஜேந்திரன், மதிமுக தெற்கு மாவட்டச் செயலா் உதயசூரியன், வடக்கு மாவட்டச் செயலா் சுதா பாலசுப்பிரமணியம், தென்காசி வடக்கு மாவட்ட முன்னாள் திமுக பொறுப்பாளா் செல்லத்துரை, மாநகர மாவட்ட செயலா் நிஜாம், விவசாயிகள், கூட்டணிக் கட்சியினா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

துரை வைகோ முதல்வரை சந்தித்ததில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை: வைகோ

துரை வைகோ முதல்வரை சந்தித்ததில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை: வைகோ

விஜய் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடவில்லை - வைகோ

விஜய் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடவில்லை - வைகோ

தமிழக தோ்தல் முடிவுகள் ஆச்சரியங்களை ஏற்படுத்தலாம்: வைகோ

தமிழக தோ்தல் முடிவுகள் ஆச்சரியங்களை ஏற்படுத்தலாம்: வைகோ

கலிங்கப்பட்டியில் வைகோ, துரை வைகோ வாக்குப் பதிவு

கலிங்கப்பட்டியில் வைகோ, துரை வைகோ வாக்குப் பதிவு

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!