ரயிலில் அடிப்பட்டு பெண் உயிரிழப்பு
தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் அருகே புதன்கிழமை ரயிலில் அடிப்பட்டு பெண் உயிரிழந்தாா் .
பலி- பிரதிப் படம்
Updated On :18 மார்ச் 2026, 8:07 pm
தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் அருகே புதன்கிழமை ரயிலில் அடிப்பட்டு பெண் உயிரிழந்தாா் .
இடைகால் பகுதியில் தண்டவாளத்தை புதன்கிழமை பெண் ஒருவா் கடக்க முயன்றாராம். அப்போது அவ்வழியாக சென்ற செங்கோட்டை- மதுரை பயணிகள் ரயிலில் அடிப்பட்டு அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ரயில்வே போலீஸாா் மேற்கொண்ட விசாரணையில், உயிரிழந்தவா் செங்கோட்டையைச் சோ்ந்த மாரியம்மாள் என்பது தெரியவந்தது.
