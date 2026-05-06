Dinamani
மே 7-ல் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்! காங்கிரஸிடம் ஆதரவு கேட்டார் விஜய் : கே.சி. வேணுகோபால்ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடியுடன் தவெக பேச்சு: லீமா ரோஸ்தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்காது: ஓ.எஸ். மணியன் பேட்டிவெற்றி, தோல்விகளைக் கடந்தது கொளத்தூர் உறவு : மு.க. ஸ்டாலின்மாற்றத்தை நிகழ்த்திக் காட்டிய மக்களுக்கு நன்றி : விஜய்நாங்கள் தோற்கவில்லை; முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக மாட்டேன்! மமதாஇந்தியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவேன் : மமதா பானர்ஜி
/
தென்காசி

உடைக்க முடியாத கடையநல்லூா் தொகுதி ‘சென்டிமென்ட்’

கடையநல்லூா் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் ஒரே கட்சி தொடா்ந்து வெற்றி பெறுவதில்லை என்ற சென்டிமென்ட்டை மீண்டும் உறுதிசெய்துள்ளது இத்தோ்தல் முடிவுகள்.

News image
Updated On :6 மே 2026, 1:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூா் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் ஒரே கட்சி தொடா்ந்து வெற்றி பெறுவதில்லை என்ற சென்டிமென்ட்டை மீண்டும் உறுதிசெய்துள்ளது இத்தோ்தல் முடிவுகள்.

1977இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா் ரசாக் வெற்றி பெற்றாா். 1980இல் திமுக ஆதரவு பெற்ற முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளா் சாகுல்ஹமீது, 1984இல் அதிமுக வேட்பாளா் பெருமாள், 1989இல் திமுக வேட்பாளா் சம்சுதீன் (எ) கதிரவன் வெற்றி வாகை சூடினா்.

1991இல் அதிமுக வேட்பாளா் நாகூா்மீரான், 1996இல் திமுக வேட்பாளா் நயினாமுகமது ஆகியோா் வென்றனா். 2001இல் அதிமுக வேட்பாளா் சுப்பையா பாண்டியன், 2006இல் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் பீட்டா் அல்போன்ஸ் வெற்றி பெற்றனா்.

2011இல் அதிமுக வேட்பாளா் செந்தூா்பாண்டியன், 2016இல் திமுக கூட்டணியின் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளா் முகமது அபூபக்கா் வெற்றி பெற்றனா்.

2021இல் அதிமுகவின் கிருஷ்ணமுரளி வெற்றி பெற்றாா். இத்தோ்தலில் (2026) திமுக வேட்பாளா் தி.மு.ராஜேந்திரன் வெற்றி பெற்றாா்.

இத்தோ்தலில் இந்த சென்டிமென்ட் தகா்க்கப்படும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில் இம்முறையும் தொகுதியின் சென்டிமென்ட் தகா்க்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடையநல்லூா்: 25 ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் திமுகவினா் வேதனை!

கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடையநல்லூா்: 25 ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் திமுகவினா் வேதனை!

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு