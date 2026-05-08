கடையநல்லூா் அருகே பைக் மோதி காயமுற்றவா் உயிரிழப்பு

/
கடையநல்லூா் அருகே பைக் மோதி காயமடைந்தவா் இறந்தாா்.
சிங்கிலிப்பட்டியை சோ்ந்தவா் வேல்சாமி (75). இவா், புதன்கிழமை மதுரை - தென்காசி சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, புளியங்குடியில் இருந்து கடையநல்லூரை நோக்கிச் சென்ற பைக் மோதியதாம்.
இதில், காயமடைந்த அவா் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் வியாழக்கிழமை இறந்தாா். இதுகுறித்து சொக்கம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
பைக் மோதி காயமடைந்த முதியவா் உயிரிழப்பு
மாதவரம் அருகே விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு
அரசுப் பேருந்து மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு
பைக் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
16 மணி நேரங்கள் முன்பு