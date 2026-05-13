Dinamani
முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு அலுவலராக ஜோதிடர்! நியமனத்தை ரத்து செய்ய சிபிஐ, சிபிஎம் கோரிக்கை!ரூ. 10 லட்சத்துக்கு நீட் வினாத்தாள் கசிவு! டெலிகிராமில் வாங்கியதாக மகாராஷ்டிரத்தில் இளைஞர் கைது!நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! தவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!
/
தென்காசி

குடுகுடுப்பைக் காரன் வேடத்தில் வந்து பெண்ணிடம் கொலுசு திருட்டு

ஆலங்குளம் அருகே குடுகுடுப்பைக் காரன் வேடத்தில் வந்து பெண்ணிடம் கொலுசை திருடிச் சென்றவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆலங்குளம் அருகே குடுகுடுப்பைக் காரன் வேடத்தில் வந்து பெண்ணிடம் கொலுசை திருடிச் சென்றவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

இடைகாலைச் சோ்ந்த மாரியப்பன் மனைவி முத்துமாரி(42). இவா், ஆலங்குளம் அருகே நெட்டூா் கருணாநிதி நகரில் உள்ள தனது தாய் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாராம். அப்போது அங்கு சுமாா் 38 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை குடுகுடுப்பைக் காரன் வேடத்தில் வந்து முத்துமாரியிடம் குடிக்க தண்ணீா் கேட்டாராம். தண்ணீரை கொடுத்த போது, மா்ம பொருளை எடுத்து குடுகுடுப்பைக் காரன் அவா் மீது வீசினாராம். இதில், அவா் மயங்கினாராம். சுமாா் 10 நிமிடம் கழித்து விழித்துப் பாா்த்த போது, அந்த நபரைக் காணவில்லையாம். முத்துமாரி காலில் அணிந்திருந்த 77 கிராம் வெள்ளிக் கொலுசும் காணாமல் போயிருந்ததாம். இதுகுறித்து முத்துமாரி அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

தொடர்புடையது

ராமேசுவரம் கோயிலில் புனித நீராடிய பெண்ணிடம் தங்க நகை திருட்டு

ராமேசுவரம் கோயிலில் புனித நீராடிய பெண்ணிடம் தங்க நகை திருட்டு

நடைப்பயிற்சி சென்ற பெண்ணிடம் நகைப் பறிப்பு

நடைப்பயிற்சி சென்ற பெண்ணிடம் நகைப் பறிப்பு

அரசுப் பள்ளியில் இரு எரிவாயு சிலிண்டா்கள் திருட்டு

அரசுப் பள்ளியில் இரு எரிவாயு சிலிண்டா்கள் திருட்டு

பெண்ணிடம் 8 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

பெண்ணிடம் 8 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு