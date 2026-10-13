தென்காசியில் ரூ.475.64 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா் வழங்கினாா்
தென்காசியில் நடைபெற்ற விழாவில், 561 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 475.64 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
பயனாளிக்கு நலத்திட்ட உதவியை வழங்கிய அமைச்சா் ராஜீவ். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங், ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்.பி.
தென்காசியில் நடைபெற்ற விழாவில், 561 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 475.64 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
தென்காசி மாவட்டம், இ.சி.ஈ. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் தமிழக
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சரும், தென்காசி மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சருமான வி.கே.ராஜீவ் கலந்துகொண்டு பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் ரூ.285.91 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 10 கட்டடங்களை திறந்து வைத்து 561 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 475.64 லட்சம் மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிப் பேசினாா்.
முன்னதாக, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையின் சாா்பில் பேரிடா் காலங்களில் மக்களை பாதுகாப்பாக மீட்க பயன்படுத்தும் உபகரணங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட அரங்கு, பொது சுகாதாரத்துறையின் சாா்பில் டெங்கு தடுப்பு
நடவடிக்கைகள் தொடா்பான விழிப்புணா்வு காட்சி அரங்கு, சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை ஆகியவற்றை அமைச்சசா் பாா்வையிட்டாா்.
தொடா்ந்து, மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறையின் சாா்பில் பிரதம மந்திரி மீன்வள மேம்பாட்டுத் திட்டம் மூலம் உள்நாட்டு மீனவ கூட்டுறவு சங்கங்களை சாா்ந்த 14 உறுப்பினா்களுக்கு குளிா்காப்பு பெட்டியுடன் கூடிய இருசக்கர
வாகனங்களையும், வேளாண்மைத் துறையின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் 4 டிராக்டா்களையும், 2 டிரில்லா்களையும், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் 20 மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகளுக்கு சிறப்பு கைப்பேசிகளும், 2 மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகளுக்கு மின்மோட்டாா் பொருத்தப்பட்ட சக்கர நாற்காலிகளையும் பயனாளிகளுக்கு அமைச்சா் வழங்கினாா்.
மேலும், வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறையில் கருணை அடிப்படையில் 11 நபா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளும், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் தற்காலிக, ஒப்பந்த அடிப்படையில் 5 செவிலியா்களுக்கு
நியமன ஆணைகளையும் வழங்கினாா்.
மாவட்டஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங், ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்பி., மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.வீராசாமி, தென்காசி சாா் ஆட்சியா் வைஷ்ணவி பால், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் ஆ.ரா. சிவராமன், புளியங்குடி
நகா்மன்றத் தலைவா் விஜயா சௌந்திர பாண்டியன், மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு துணைத் தலைவா் தி. உதயகிருஷ்ணன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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