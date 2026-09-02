‘சண்டை பேரவையாக மாறி வரும் சட்டப்பேரவை’
சட்டப்பேரவை சண்டை பேரவையாக மாறி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக பொருளாளருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன்.
திண்டுக்கல் சீனிவாசன் - கோப்புப் படம்
சட்டப்பேரவை சண்டை பேரவையாக மாறி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக பொருளாளருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன்.
தென்காசி மாவட்டம், நெல்கட்டும்செவலில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது:
சட்டப்பேரவை சண்டை பேரவையாக மாறி வருகிறது. மக்கள் பிரச்னைகள் குறித்து முறையாக விவாதிக்கப்படுவதில்லை. இதுகுறித்து எடப்பாடி பழனிசாமியும், பிரேமலதாவும் கூட தெரிவித்தனா். அதிமுகவில் இருந்த துரோகிகள்தான் தற்போது பிற கட்சிகளுக்கு சென்றனா். கட்சி விசுவாசிகள் தொடா்ந்து அதிமுகவிலேயே பயணிக்கின்றனா்.
பூலித்தேவனின் புகழை வெளியூா்களுக்கு கொண்டு சென்றது அதிமுக ஆட்சியில்தான். மணிமண்டபம் அமைத்தது முதல் சிலை நிறுவியது வரை அதிமுக ஆட்சியில்தான் செய்யப்பட்டது. தவெக அரசின் நூறு நாள்கள் ஆட்சி பூஜ்ஜியம் தான் என்றாா்.
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