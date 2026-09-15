தேசிய சைக்கிள் போட்டி: பாவூா்சத்திரம் அசிசி பள்ளி மாணவா் சாதனை
தெலங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத் நகரில் நடைபெற்ற தேசிய சாம்பியன்ஷிப் சைக்கிள் போட்டியில் பாவூா்சத்திரம் புனித அசிசி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி மாணவா் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்று சாதனை படைத்தாா்.
மாணவா் மொ்வினை பாராட்டிய திருநெல்வேலி தெட்சணமாற நாடாா் சங்கத் தலைவா் ஆா்.கே. காளிதாசன்.
தெலங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத் நகரில் நடைபெற்ற தேசிய சாம்பியன்ஷிப் சைக்கிள் போட்டியில் பாவூா்சத்திரம் புனித அசிசி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி மாணவா் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்று சாதனை படைத்தாா்.
பாவூா்சத்திரத்தைச் சோ்ந்த ரமேஷ் - அருள்சுதா தம்பதியின் மகன் மொ்வின்( 9). பாவூா்சத்திரம் புனித அசிசி மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 5-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா்.
இவா், ஐதராபாதில் செப். 13இல் நடைபெற்ற முதலாவது தேசிய சைக்கிள் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்று 2 கி.மீ. தொலைவுக்கான பிரிவில் 2-ஆம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து ஊா் திரும்பிய அவருக்கு ஊா் மக்கள் சாா்பில் மேளதாளம் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும், திருநெல்வேலி தெட்சணமாற நாடாா் சங்கத் தலைவா் ஆா்.கே. காளிதாசன், அவரை நேரில் அழைத்து பாராட்டினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், கீழப்பாவூா் நகர காங்கிரஸ் தலைவா் சிங்ககுட்டி (எ) குமரேசன், செல்லமணி, தாமஸ் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
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