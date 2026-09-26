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குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீா்வரத்து அதிகரிப்பு

குற்றாலம் பகுதியில் பெய்த மிதமான சாரல் மழையின் காரணமாக அருவிகளில் தண்ணீா்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது.

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குற்றாலம் பகுதியில் பெய்த மிதமான சாரல் மழையின் காரணமாக அருவிகளில் தண்ணீா்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது.

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம் மலைப்பகுதியில் வியாழக்கிழமை இரவு முதல் பெய்துவரும் மிதமான மழையின் காரணமாக குற்றாலம் பேரருவி, ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம், புலியருவி, சிற்றருவிகளில் தண்ணீா்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது. இதையடுத்து, சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகமாகக் குளித்து மகிழ்ந்தனா்.

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