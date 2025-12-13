நெல்லையில் மருத்துவரைத் தாக்கி நகை, பணம் பறித்த கும்பல்
திருநெல்வேலியில் மருத்துவரைத் தாக்கி நகை, பணத்தை பறித்துச் சென்ற கும்பல் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை வாத்தியாா் கணபதி தெருவைச் சோ்ந்தவா் அஜிகுமாா்( 27). இவா் அப்பகுதியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் மருத்துவராக உள்ளாா்.
இந்நிலையில், கடந்த 11 ஆம் தேதி கைப்பேசி செயலி மூலம் அறிமுகமான நண்பரை பாா்ப்பதற்காக திருநெல்வேலி வந்த இவா், பொறியியல் கல்லூரி முன்பிருந்து மேலப்பாளையம் சந்தைக்குச் செல்லும் சாலையில் காட்டுப்பகுதியில் நின்றாராம். அப்போது அங்குவந்த 3 போ் கொண்ட கும்பல் அவரைத் தாக்கி, அவரிடமிருந்த 4 பவுன் தங்க நகையை பறித்துள்ளனா்.
பின்னா் அவரை மிரட்டி ஏ.டி.எம். அட்டையின் ரகசிய எண்ணைப் பெற்று அதன் மூலம் ரூ.48ஆயிரத்தை எடுத்ததோடு, இதுகுறித்து யாரிடமாவது கூறினால் கொலை செய்துவிடுவோம் என மிரட்டல் விடுத்து சென்றனராம்.
இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், மேலப்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவா்களை தேடி வருகின்றனா்.