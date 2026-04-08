திருக்குறுங்குடியில் நம்பிசுவாமி 5 நிலைகளில் திருக்காட்சி

திருக்குறுங்குடி அழகிய நம்பிராயா் கோயில் பங்குனித் திருவிழாவின் 6-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை தனித்தனி கருட வாகனத்தில் ஐந்து நிலைகளில் திருக்காட்சியளித்த நம்பி சுவாமியை திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.

திருக்குறுங்குடி அழகியநம்பிராயா் கோயில் பங்குனித் திருவிழாவில் கோயில்முன் தனித்தனி கருட வாகனத்தில் அருள்பாலித்த 5 நம்பி சுவாமிகள்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், திருக்குறுங்குடி அழகிய நம்பிராயா் கோயில் பங்குனித் திருவிழாவின் 6-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை தனித்தனி கருட வாகனத்தில் ஐந்து நிலைகளில் திருக்காட்சியளித்த நம்பி சுவாமியை திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.

இக்கோயில் விழா ஏப். 2 -ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இங்கு நின்ற நம்பி, இருந்த நம்பி, பள்ளிகொண்ட நம்பி, திருப்பாற்கடல் நம்பி, திருமலை நம்பி என 5 நிலைகளில் நம்பி சுவாமி காட்சியளிக்கிறாா்.

விழா நாள்களில் சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள், அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை நடைபெற்றது. 5 -ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை இரவு நம்பி சுவாமிகள் 5 நிலைகளில் தனித்தனி கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி வீதியுலா நடைபெற்றது. அதிகாலை 3 மணிக்கு மேலரத வீதியில் தேவகந்தா்வ மகரிஷிகளுக்கு காட்சி தரும் வைபவமும், ரத வீதிகளில் வீதியுலா வந்த நம்பிசுவாமிகள் கோயில் முன் திருக்காட்சி நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, ராமானுஜ ஜீயா் சுவாமிகள் நம்பிசுவாமியை வரவேற்றாா். தேரோட்டம் 10-ஆம் நாளான சனிக்கிழமை ( ஏப்.11) காலை 8 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.

முத்தாலம்மன் கோயில் பால்குடத் திருவிழா

ராஜகோபால சுவாமி கருட வாகன வீதியுலா

புன்னை வாகனத்தில் பெருமாள்

மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி கோயிலில் பங்குனித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
