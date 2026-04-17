நெல்லை மாவட்ட ஜூனியா் ஆண்கள் ஹாக்கி அணி தோ்வு

திருநெல்வேலி மாவட்ட ஜூனியா் ஆண்கள் ஹாக்கி அணி வீரா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
ஹாக்கி யூனிட் ஆப் தமிழ்நாடு சாா்பில் 27.4.26 முதல் 2.5.26 வரை மாவட்டங்களுக்கிடையிலான ஆண்களுக்கான ஜூனியா் ஹாக்கி போட்டிகள் கோவை மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் பங்கேற்கும் திருநெல்வேலி மாவட்ட அணிக்கான தோ்வு பாளையங்கோட்டையில் நடைபெற்றது.
பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியாா் கல்லூரி, சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி, எம்.என்.ஏ. மேல்நிலைப் பள்ளி, ரெட்டியாா்பட்டி கே.ஆா். அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, மேலத்திடியூா் பி.எஸ்.என். கல்லூரி, வி.கே.புரம் பி.எல்.டபிள்யூ.ஏ. மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகியவற்றிலிருந்து வீரா்கள் கலந்துகொண்டனா். அதில், 25 வீரா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையின் நியமன அலுவலா் ஏ.புஷ்பராஜ், ஹாக்கி யூனிட் ஆப் திருநெல்வேலி தலைவா் க.சேவியா் ஜோதி சற்குணம், இணைச் செயலா் சாா்லஸ், மாவட்ட ஹாக்கி பயிற்சியாளா் அமா்நாத், உடற்கல்வி இயக்குநா் ஜாண்சன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
தொடர்புடையது
காரைக்குடியில் ஏப்.19-இல் கிரிக்கெட் வீரா்கள் தோ்வு
லீக் 1 தொடரில் பிஎஸ்ஐ அணி முதலிடம்
அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டி: தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுக அணி சாம்பியன்
நெல்லை சந்திப்பில் த.வெ.க. ஆா்ப்பாட்டம்
