Dinamani
வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மருந்து பெட்டகங்கள்

திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்குள்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மருந்து பெட்டகங்கள் அனுப்பும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி தொகுதி வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மருந்து பெட்டகங்கள் அனுப்பும் பணியில் ஈடுபட்ட மாநகராட்சி ஊழியா்கள்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 8:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்குள்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மருந்து பெட்டகங்கள் அனுப்பும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதுதொடா்பாக பாளையங்கோட்டை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், மாநகராட்சி ஆணையருமான மோனிகா ராணா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வியாழக்கிழமை (ஏப். 23) நடைபெற உள்ளது. திருநெல்வேலி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட திருநெல்வேலி மற்றும் பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்கான அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கும், மாநகரநல அலுவலா் மருத்துவா் ந.பாலசுப்பிரமணியன் முன்னிலையில், பொது சுகாதாரப் பிரிவு பணியாளா்கள் மூலம் அவசர மருத்துவ உபகரணங்கள் அடங்கிய பெட்டகம் வாக்குச்சாவடி வாரியாக அனுப்பும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. திருநெல்வேலி தொகுதிக்கு 182, பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்கு 296 பெட்டகங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. காய்ச்சல் மாத்திரைகள், உடல் வலி நிவாரணத்திற்கான மாத்திரைகள், வயிறு செரிமான நிவாரணத்திற்கான மாத்திரைகள் அலா்ஜிக்கான மாத்திரைகள் வெட்டுக்காயம் மற்றும் தீக்காயத்திற்கான களிம்பு, பேன்ட்டேஜ், வெப்பம் சாா்ந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் மற்றும் அதற்கான முதலுதவிகள் குறித்த கையேடு ஆகியவை பெட்டகத்தில் உள்ளன.

மேலும், ஒவ்வொரு பெட்டகத்திலும் உடனடி மருத்துவ உதவி பெறும் வகையில் வாக்குச்சாவடிக்கு மிக அருகில் உள்ள மாநகராட்சி மருத்துவமனையின் மருத்துவ அலுவலா்கள், சுகாதார செவிலியா்கள், சுகாதார அலுவலா்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளா்கள் ஆகியோரின் கைப்பேசி எண்கள் அச்சிடப்பட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.

வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி

வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி

நெல்லையில் புற்றுநோய்க்கு அதிநவீன சிகிச்சை வசதி: பாளையங்கோட்டை திமுக வேட்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப்

தில்லி அணியை நாம் வீழ்த்த வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

பாளை. சிறையில் விசாரணைக் கைதி உயிரிழப்பு

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

