Dinamani
குஜராத் - பாஜக பிணைப்பு மேலும் வலுவடைகிறது: பிரதமர் மோடி வளர்ந்த இந்தியாவுக்கான வலுவான தூண் பெண்கள்: பிரதமர் மோடிதேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கைஎல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் : இரட்டை நிலைப்பாட்டிற்கு இடமில்லை - ராஜ்நாத் சிங் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்: தவெக வேட்பாளர் புகார்ஈரான் போர்: ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விலகல்குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!
/
திருநெல்வேலி

விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்த வழக்கில் ஓட்டுநா் கைது

திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே ஆட்டோ மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தது தொடா்பான வழக்கில் ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 8:25 pm

திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குனேரியைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன்(74). இவா், கடந்த 6 ஆம் தேதி திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள மதுபானக்கூடம் முன்பிருந்து சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது ஆட்டோ மோதி பலத்த காயமடைந்தாா். இதையடுத்து, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இரு தினங்களில் (ஏப்.8) அவா் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து முதியவரின் மனைவி அளித்த புகாரின் பேரில், மாநகர போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து ஆட்டோ ஓட்டுநரான திருநெல்வேலி, இட்டேரி பகுதியைச் சோ்ந்த கணேசன்(40) என்பவரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

நெல்லை இளைஞா் கொலை வழக்கில் மேலும் ஒருவா் கைது

நெல்லை பேராசிரியையின் நகை கொள்ளை வழக்கில் இருவா் கைது

சங்ககிரி அருகே பெண்ணை தாக்கிய இளைஞா் கைது

போக்ஸோ வழக்கில் முதியவா் கைது

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
