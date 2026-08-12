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திருநெல்வேலி

பெருமாள்புரம் அருகே 1.1 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

பெருமாள்புரம் அருகே 1.1 கிலோ கஞ்சாவுடன் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 11:54 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெருமாள்புரம் அருகே 1.1 கிலோ கஞ்சாவுடன் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பெருமாள்புரம் காவல் சரகப் பகுதியில் உதவி ஆய்வாளா் காா்த்திகைகுமாா் தலைமையிலான போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, வேய்ந்தான்குளம் புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள பூங்கா அருகே சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்ற இருவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா்.

அதில், மானூா், பல்லிக்கோட்டையைச் சோ்ந்த செல்லசாமி மகன் பிரேம்குமாா்(22), மாடசாமி மகன் ஹரிகரன்(24) ஆகியோா் என்பதும், விற்பனைக்காக பையில் 1.1 கிலோ கஞ்சாவை பதுக்கிவைத்திருந்தது தெரியவந்தது. அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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