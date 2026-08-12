ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை முன்னிட்டு பாபநாசம், காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனாா் கோயில் பகுதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை திருநெல்வேலி சரக காவல் துறை துணைத் தலைவா் ரா. திருநாவுக்கரசு செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
அம்பை அருகே அகஸ்தியா்பட்டியில் பேருந்து நிறுத்தும் இடம், பக்தா்களின் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், பாபநாசம், காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனாா் கோயில் பகுதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, காவல் அதிகாரிகள், காவலா்களுக்கு பக்தா்களின் பாதுகாப்பு, கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சண்முகம், அம்பாசமுத்திரம் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் கணேஷ்குமாா், போலீஸாா் உடனிருந்தனா்.
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