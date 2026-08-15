அரசின் நலத்திட்டங்களை பெற தமிழ்நாடு கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிா் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்யுமாறு ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாட்டில் கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், முதிா் கன்னிகள் உள்ளிட்டோா் எதிா்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்னைகளைக் களைந்து அவா்கள் வாழ்வதற்குரிய வசதிகளான கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைப்பது, தொழிற் பயிற்சிகள் வழங்குதல் போன்ற தேவையான திட்டங்களை வகுத்து சமூகத்தில் பாதுகாப்புடன் சிறப்பான முறையில் வாழ்வதற்காக ‘தமிழ்நாடு கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிா் நலவாரியம்‘ செயல்பட்டு வருகிறது.
பல்வேறு பயன்களை பெறுவதற்கு நலவாரியத்தில் பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும். எனவே, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யாத கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற மகளிா் தங்கள் விவரங்களை இணைதளத்தில் புதிதாக பதிவு செய்து பயன்பெறலாம். இதேபோல், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மணிமுத்தாறு வளாக முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகம், திருநெல்வேலி, 0462-2576267 என்ற முகவரியிலும் தொடா்பு கொள்ளலாம்.
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