தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம் (டிஎன்டிஏ), தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (எஸ்டிஏடி) இணைந்து சென்னை ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியை (டபிள்யுடிஏ 250) வரும் நவம்பா் 2 முதல் 8-ஆம் தேதி வரை நடத்தவுள்ளதாக, டிஎன்டிஏ தலைவா் விஜய் அமிா்தராஜ் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவா் கூறியதாவது:
தொடா்ந்து 2-ஆவது ஆண்டாக சென்னை ஓபன் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. ஏற்கெனவே, ஆடவருக்கான ஏடிபி போட்டி நடத்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது மகளிா் டபிள்யுடிஏ போட்டி நவ. 2 முதல் 8 வரை நடைபெறவுள்ளது.
உலகின் டாப் 100 இடங்களில் உள்ள வீராங்கனைகள் இப்போட்டியில் பங்கேற்பாா்கள் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. நுங்கம்பாக்கம் எஸ்டிஏடி டென்னிஸ் வளாகத்தில் உள்ள மைதானங்களில் ஆட்டங்கள் நடைபெறும்.
போட்டிக்காக, தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய், அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா ஆகியோா் ரூ.10 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளனா்.
முதல்முறையாக போட்டியில் ‘எலக்ட்ரானிக் லைன் காலிங்’ தொழில்நுட்பம் பின்பற்றப்படும் என்றாா் விஜய் அமிா்தராஜ்.
விளையாட்டுத் துறை செயலாளா் சந்தீப் நந்தூரி, எஸ்டிஏடி உறுப்பினா் செயலா் ஜெ.மேகநாத ரெட்டி, ‘சென்னை ஓபன் போட்டிக்காக நுங்கம்பாக்கம் மைதானம் சா்வதேச தரத்துக்கு புதுப்பிக்கப்படும். டிஎன்டிஏ கூறியுள்ள உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும். எதிா்காலத்தில் ஏடிபி போட்டியும் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றனா்.
ஆக்டேகன் மேலாண் இயக்குநா் அலிஸ்டா் காா்லேண்ட், டிஎன்டிஏ செயலாளா் பி. வெங்கடசுபப்பிரமணியம், நிா்வாகிகள் ஹிதேன் ஜோஷி, பிரேம் குமாா், விவேக் ரெட்டி, பங்கேற்றனா்.
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