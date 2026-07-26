குயின்டின் ஹேலிஸ் சாம்பியன்

கிட்ஸ்புஹெல் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பிரான்ஸின் குயின்டின் ஹேலிஸ் சாபியன் பட்டம் வென்றாா்.
கிட்ஸ்புஹெல் நகரில் நடைபெற்ற ஏடிபி டென்னிஸ் போட்டி ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டத்தில் குயின்டின் ஹேலிஸ்-கஜகஸ்தானின் அலெக்சாண்டா் பப்ளிக் மோதினா்.
இதில் குயின்டின் 6-4, 7-6 என்ற நோ் செட்களில் பப்ளிக்கை வீழ்த்தி முதல் ஏடிபி பட்டத்தை வென்றாா்.
ஹேலிஸ் 4 ஏஸ்களுடன் முதல் செட்டை தொடங்கினாா். 94 நிமிஷங்கள் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஹேலிஸ் 17 ஏஸ்களை போட்டு, பப்ளிக்கை பிரேக் பாயிண்ட் கூட எடுக்கவிடவில்லை.
இரண்டாம் செட்டில் ஹேலிஸ் 4, 8-ஆவது கேம்களில் தவறு புரிந்தாா். பப்ளிக் 6-5 என டை பிரேக்கா் நிலை வந்தபோது, ட்ராப்ஷாட்டை தவற விட்டது பாதகமாக அமைந்தது.
இந்த வெற்றியால் 83-ஆவது நிலையில் உள்ள ஹேலிஸ் ஏடிபி வரிசையில் 50-ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறுவாா்.
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