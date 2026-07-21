ஸ்வீடனின் பஸ்டாட் நகரில் நடைபெற்ற ஏடிபி 250 டென்னிஸ் போட்டியில் ஆடவா் பிரிவில் ரஷிய வீரா் ஆன்ட்ரெ ருப்லேவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.
இறுதி ஆட்டத்தில் ருப்லேவ்-நடப்பு சாம்பின் லுசியானோ டா்டெரி மோதினா்.
இதில் ருப்லேவ் 6-4 6-3 என்ற நோ் செட்களில் டா்டெரியை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா். கடந்த 2025 பிப்ரவரியில் தோஹாவில் ஹாா்ட்கோா்ட் பட்டம் வென்ற பிறகு 17 மாதங்கள் கழித்து ருப்லேவ் வென்ற பட்டம் இதுவாகும். இது அவரது வாழ்க்கையில் 18-ஆவது பட்டமாகும்.
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