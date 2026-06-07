டபிள்யுஆா் செஸ்: வைஷாலி சாம்பியன்

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நாா்வே செஸ் போட்டியில் பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நிலையில், சிறிது நேரத்தில் ஜப்பான் தலைநகா் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற டபிள்யுஆா் மகளிா் செஸ் டூா் போட்டியில் அவரது சகோதரி வைஷாலி பட்டம் வென்றாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டோக்கியோவில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் சா்வதேச மாஸ்டா் ஐரின் சுகந்தா், ஜிஎம் அலெக்சாண்ட்ரா கோஸ்டினுக், ஐஎம் அலுவா நூா்மனை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா்.
கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியில் பட்டம் வென்றதின் மூலம் வரும் நவம்பா் மாதம் சீனாவின் ஜு வென்ஜுனுக்கு எதிராக உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வைஷாலி ஆட உள்ளாா். இந்த வெற்றி வைஷாலிக்கு ஊக்கம் தருவதாக அமைந்துள்ளது.