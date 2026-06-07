Dinamani
இந்தியா மிக முக்கியமான நட்பு நாடு: நேபாளம்மாணவர்களுக்கு மோடி அரசு துரோகம் இழைப்பு! - காங்கிரஸ்மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே திட்டங்கள் முடக்கம்: மத்திய அரசுயு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன் நார்வே செஸ் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா வாழ்த்துகுவைத், பஹ்ரைனில் ஈரான் தாக்குதல் - கத்தார், எகிப்து கண்டனம்தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் மாபெரும் போராட்டம்! சோனம் வாங்சுக் பங்கேற்பு!பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுப்பு! ரஷியாவின் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரைத் தாக்கிய உக்ரைன்!
/
செய்திகள்

டபிள்யுஆா் செஸ்: வைஷாலி சாம்பியன்

டபிள்யுஆா் செஸ்: வைஷாலி சாம்பியன்

News image

தமிழக வீராங்கனை வைஷாலி - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூன் 2026, 12:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாா்வே செஸ் போட்டியில் பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நிலையில், சிறிது நேரத்தில் ஜப்பான் தலைநகா் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற டபிள்யுஆா் மகளிா் செஸ் டூா் போட்டியில் அவரது சகோதரி வைஷாலி பட்டம் வென்றாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டோக்கியோவில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் சா்வதேச மாஸ்டா் ஐரின் சுகந்தா், ஜிஎம் அலெக்சாண்ட்ரா கோஸ்டினுக், ஐஎம் அலுவா நூா்மனை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா்.

கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியில் பட்டம் வென்றதின் மூலம் வரும் நவம்பா் மாதம் சீனாவின் ஜு வென்ஜுனுக்கு எதிராக உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வைஷாலி ஆட உள்ளாா். இந்த வெற்றி வைஷாலிக்கு ஊக்கம் தருவதாக அமைந்துள்ளது.

தொடர்புடையது

என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வெற்றி இதுதான்: பிரக்ஞானந்தா

என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வெற்றி இதுதான்: பிரக்ஞானந்தா

நம்பிக்கை நட்சத்திரம்

நம்பிக்கை நட்சத்திரம்

பயிற்சியாளர் மட்டுமல்ல...

பயிற்சியாளர் மட்டுமல்ல...

வைஷாலியின் வியத்தகு வெற்றி!

வைஷாலியின் வியத்தகு வெற்றி!

விடியோக்கள்

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!