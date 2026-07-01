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தேசிய தடகளம்: தமிழகம் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்

ஒடிஸா மாநிலம், புவனேசுவரத்தில் நடைபெற்ற மாநிலங்களுக்கு இடையிலான 65-ஆவது தேசிய தடகள சாம்பியன் போட்டியில் தமிழகம் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

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சாம்பியன் பட்டம் வென்ற தமிழக அணியினா்.

Updated On :1 ஜூலை 2026, 2:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒடிஸா மாநிலம், புவனேசுவரத்தில் நடைபெற்ற மாநிலங்களுக்கு இடையிலான 65-ஆவது தேசிய தடகள சாம்பியன் போட்டியில் தமிழகம் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

புவனேசுவரத்தின் கலிங்கா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டிராக்-பீல்ட் பிரிவுகளில் தமிழகம் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

பலம் வாய்ந்த உ.பி., ஹரியாணா, கேரள அணிகளை காட்டிலும் தமிழக அணியினா் சிறப்பாக செயல்பட்டு 9 தங்கம், 9 வெள்ளி, 2 வெண்கலத்துடன் மொத்தம் 20 பதக்கங்களை கைப்பற்றினா்.

தமிழகம் தரப்பில் நட்சத்திர வீரா் பிரவீண் சித்திரைவேல் ஆடவா் மும்முறை தாண்டுதலில் 16.92 மீ தொலைவு குதித்து தங்கம் வென்றாா்.

அதே போல் ஜெஸ்வின் ஆல்ட்ரின், சந்தோஷ் குமாா் ஆகியோரும் தத்தமது பிரிவுகளில் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

உ.பி. அணி 9 தங்கம், 8 வெள்ளி, 3 வெண்கலத்துடன் இரண்டாம் இடமும், ஹரியாணா 3-ஆவது இடமும், கேரளம் 4-ஆம் இடமும், மகாராஷ்டிரம் 5-ஆம் இடமும் பெற்றனா்.

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