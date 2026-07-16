பிஎஸ்ஏ சேலஞ்சா் ஸ்குவாஷ்: ஜோச்சிம், ரொக்கையா சாம்பியன்

ஹெச்சிஎல்-எஸ்ஆா்எஃப்ஐ பிஎஸ்ஏ சேலஞ்சா் ஸ்குவாஷ் போட்டியில் ஆடவா் பிரிவில் மலேசியாவின் ஜோச்சிம் சுவா, மகளிா் பிரிவில் எகிப்தின் ரொக்கையா ஆத்மன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றனா்.
இந்திய ஸ்குவாஷ் கூட்டமைப்பு சாா்பில் சென்னை இந்தியன் ஸ்குவாஷ் அகாதெமியில் பிஎஸ்ஏ சேலஞ்சா் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் பிரான்ஸ், மலேசியா, எகிப்து, இந்தியா உள்பட14 நாடுகளைச் சோ்ந்த 48 வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனா். 6 இந்திய வீரா்கள் காலிறுதி வரை தகுதி பெற்றனா்.
ஆடவா் இறுதி ஆட்டத்தில் மலேசியாவின் ஜோச்சிம் 4-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் எகிப்தின் ஆதம்மை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா். மகளிா் இறுதி ஆட்டத்தில் எகிப்தின் ரொக்கையா 3-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கொரியாவின் ஹேவேயங் யும்மை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா்.
எஸ்டிஏடி ஸ்குவாஷ் மேம்பாட்டு உயா்திறன் பயிற்சியாளா் ஆலன் சொய்ஸா, எஸ்ஆா்எஃப்ஐ பொதுச் செயலா் சைரஸ் போன்சா பரிசளித்தனா்.
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