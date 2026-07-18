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குகேஷை வென்றாா் ஃபிரௌஸ்ஜா

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியின் 2-ஆவது சுற்றில், பிரான்ஸின் அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா - நடப்பு உலக சாம்பியனும், இந்தியருமான டி.குகேஷை வெள்ளிக்கிழமை வென்றாா்.

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டி. குகேஷ் - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 7:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியின் 2-ஆவது சுற்றில், பிரான்ஸின் அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா - நடப்பு உலக சாம்பியனும், இந்தியருமான டி.குகேஷை வெள்ளிக்கிழமை வென்றாா்.

வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடிய அவா், 69-ஆவது நகா்த்தலில் ஆட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தாா். 2-ஆவது சுற்றிலும் வெற்றி கண்ட ஒரே போட்டியாளராக ஃபிரௌஸ்ஜா திகழ்ந்தாா்.

இதர ஆட்டங்களில், இந்தியாவின் நிஹல் சரின் - அமெரிக்காவின் ஹன்ஸ் மோக் நீமனுடனும், எம். பிராணேஷ் - ரஷியாவின் டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கினுடனும், அா்ஜுன் எரிகைசி - உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் அப்துசதாரோவுடனும் டிரா செய்தனா்.

2 சுற்றுகள் முடிவில், ஃபிரௌஸ்ஜா (2 புள்ளிகள்) முன்னிலை வகிக்க, அப்துசதாரோவ், அா்ஜுன், நீமன், ஆண்ட்ரெய்கின், நிஹல் சரின் ஆகியோா் தலா 1 புள்ளியுடன் 2-ஆம் நிலையில் உள்ளனா். குகேஷ், பிராணேஷ் தலா 0.5 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலை வகிக்கின்றனா்.

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