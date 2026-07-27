Dinamani
காமன்வெல்த் பளுதூக்குதலில் வெண்கலம் வென்றார் பிந்தியாராணி தேவி!நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாறுகிறது முதல்வர் அலுவலகம்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!சிவகாசியில் சட்டவிரோத பட்டாசு ஆலைகள் செயல்படுகின்றனவா? ஆய்வு செய்ய முதல்வர் உத்தரவுசென்னை தலைமைச் செயலகம் முன்பு விவசாயிகள் போராட்டம்கரூர் அரசுப் பணி ஆணை ரத்து: உச்சநீதிமன்றம் செல்ல தவெக திட்டம்!போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் கைது; விடுவிக்கவில்லை என்றால் மீண்டும் போராட்டம் - சிஜேபிசென்னை கோயம்பேடு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் ஆய்வுகரூரில் முதல்வர் விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணி ஆணைகள் ரத்து! - உயர் நீதிமன்றம்
/
செய்திகள்

காமன்வெல்த் டேபிள் டென்னிஸ்: வெற்றியுடன் தொடங்கிய இந்திய அணிகள்

காமன்வெல்த் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் தங்கள் முதல் சுற்றில் வெற்றி கண்டன.

News image

மானவ் தக்கா்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 2:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காமன்வெல்த் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் தங்கள் முதல் சுற்றில் வெற்றி கண்டன.

22-ஆவது காமன்வெல்த் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி, தில்லியில் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. அதில் இந்திய ஆடவா் அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் 3-0 என ஜிம்பாப்வேயையும், இந்திய மகளிா் அணி அதே கணக்கில் மாலத்தீவுகளையும் வீழ்த்தின.

ஆடவா் அணிகள் பிரிவில், முதலில் மானவ் தக்கா் 11-3, 11-2, 11-6 என்ற கணக்கில், டேண்டா மம்வுமாவை வீழ்த்த, அடுத்து ஹா்மீத் தேசாய் 11-5, 11-4, 11-5 என்ற வகையில் டாபிவா முசாருவாவை வென்றாா். கடைசி ஆட்டத்தில் பயஸ் ஜெயின் 11-3, 11-3, 11-8 என விக்ரம் சிங்கை சாய்த்தாா்.

ஆடவா் பிரிவின் இதர ஆட்டங்களில், மலேசியா 3-0 என வேல்ஸை வெல்ல, இங்கிலாந்து - சைப்ரஸையும் (3-0), நியூஸிலாந்து ஃபாக்லேண்ட் தீவுகளையும் (3-0) தோற்கடித்தன.

கனடா - ஸ்காட்லாந்தையும் (3-0), சிங்கப்பூா் - வடக்கு அயா்லாந்தையும் (3-0) வீழ்த்தின. ஜமைக்கா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் களம் காணாததால், அவை எதிா்கொள்ளவிருந்த ஆஸ்திரேலியா, நமீபியாவுக்கு வாக்ஓவா் (3-0) அளிக்கப்பட்டது.

மகளிா் பிரிவில் இந்தியா - மாலத்தீவுகளை வீழ்த்திய மோதலில், முதலில் சுதிா்தா முகா்ஜீ 11-4, 11-2, 11-5 என ஃபாத்திமா அலியை சாய்க்க, யஷஸ்வினி கோா்படே 11-2, 11-5, 11-7 என்ற வகையில் அய்ஷாத் ரஃபாவை தோற்கடித்தாா். கடைசியாக ஸ்வஸ்திகா கோஷ் 11-3, 11-5, 11-2 என்ற கணக்கில் மிஷ்கா முகமதை வென்றாா்.

இதர ஆட்டங்களில், சிங்கப்பூா் - இலங்கையையும் (3-2), வயக்கு அயா்லாந்து - தென்னாப்பிரிக்காவையும் (3-2) வீழ்த்தின. ஆஸ்திரேலியா - வங்கதேசத்தையும், இங்கிலாந்து - சைப்ரஸையும் 3-0 என முழுமையாக வென்றன. மலேசியா - ஸ்காட்லாந்தை சாய்க்க, கனடாவை சந்திக்கவிருந்த போட்ஸ்வானா வாக்ஓவா் கொடுத்தது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இறுதிச் சுற்றில் யு மும்பா

இறுதிச் சுற்றில் யு மும்பா

கோலாகலமாகத் தொடங்கியது காமன்வெல்த் போட்டிகள்

கோலாகலமாகத் தொடங்கியது காமன்வெல்த் போட்டிகள்

காமன்வெல்த் போட்டி: அரக்கோணம் வீராங்கனைக்கு பாராட்டு

காமன்வெல்த் போட்டி: அரக்கோணம் வீராங்கனைக்கு பாராட்டு

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ்: கொல்கத்தா, கோவா வெற்றி

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ்: கொல்கத்தா, கோவா வெற்றி

விடியோக்கள்

படம் எடுக்கறதுல அவ்வளவு பிரச்னை: இயக்குநர் மீரா கதிரவன் ஆதங்கம் | Meera https://youtu.be/dfsNuHp09F0

படம் எடுக்கறதுல அவ்வளவு பிரச்னை: இயக்குநர் மீரா கதிரவன் ஆதங்கம் | Meera https://youtu.be/dfsNuHp09F0

அமைச்சர் ஒதுக்கீடு எனக்கே தெரியாது: புதுவை முதல்வர் வேதனை | Puducherry |

அமைச்சர் ஒதுக்கீடு எனக்கே தெரியாது: புதுவை முதல்வர் வேதனை | Puducherry |